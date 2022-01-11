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    في إطار ذكرى مرور 1100 سنة على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا الإسلام رسميا، تنظم 71 حدثا في روسيا

    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٣]

    باكو، 11 يناير (أذرتاج)

    في إطار ذكرى مرور 1100 سنة على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا الإسلام رسميا، تنظم 71 حدثا في تتارستان بروسيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع "تتار – انفو" الالكتروني الاخباري ومن المقرر بناء مركز علمي لحفظ ودراسة المخطوطات الإسلامية. إن قائمة الفعاليات تضم 71 حدثًا.

    قيل انه يتم التخطيط لعدد من الفعاليات العلمية والثقافية والتعليمية في تتارستان، والتي ستؤكد على أهمية اعتناق الإسلام من قبل شعوب بلغاريا فولغا.

    بالإضافة إلى ذلك، تكريما للحدث، يجري العمل على بناء مجمع المسجد الجامع باسم الذكرى الـ 1100 لدخول الإسلام في شعوب بلغاريا على الفولغا. من المفترض أن يضم المجمع متحفًا ومكتبة ومعرضًا وقاعات محاضرات.

    أيضًا، وفقًا للخطة، سينشأ في قازان مركز علمي لحفظ ودراسة ونشر مصادر المخطوطات الإسلامية الموجودة في مختلف المكتبات والمؤسسات العلمية وإدخالها في التداول العلمي.

    ستقام الاحتفاليات في عدد من المناطق الأخرى، بما في ذلك منطقة أوليانوفسك ونيجني نوفغورود وموسكو الى جانب تتارستان.

     

    AZERTAG.AZ :في إطار ذكرى مرور 1100 سنة على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا الإسلام رسميا، تنظم 71 حدثا في روسيا
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