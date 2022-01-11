نور سلطان، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) قدم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ترشيح عليخان اسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان. أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس قاسم جومارت توكاييف دعا النواب للنظر في ترشيح عليخان اسماعيلوف لرئاسة الوزراء. صوت 89 شخصا لصالح اسماعيلوف خلال الاجتماع وتم انتخابه رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في البلاد.

AZERTAG.AZ : انتخاب رئيس الوزراء الجديد لكازاخستان

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