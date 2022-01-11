  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    انتخاب رئيس الوزراء الجديد لكازاخستان

    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٩]

    نور سلطان، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    قدم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ترشيح عليخان اسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس قاسم جومارت توكاييف دعا النواب للنظر في ترشيح عليخان اسماعيلوف لرئاسة الوزراء.

    صوت 89 شخصا لصالح اسماعيلوف خلال الاجتماع وتم انتخابه رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في البلاد.

    AZERTAG.AZ :انتخاب رئيس الوزراء الجديد لكازاخستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٩]
    تحقيق مشروع "المصحف المخطوط" في تتارستان
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٣]
    في إطار ذكرى مرور 1100 سنة على اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا الإسلام رسميا، تنظم 71 حدثا في روسيا
    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
    عقد لقاءات بين روسيا والدول الغربية في جنيف وبروكسل وفيينا هذا الأسبوع
    ١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٦:١٤]
    مصر تستخدم في منتدى الشباب الروبوتات للحيلولة دون تفشي كوفيد 19
    انتخاب رئيس الوزراء الجديد لكازاخستان