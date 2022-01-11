مولود تشاووش أوغلو: الوقوف بجانب كازاخستان واجب على عاتق منظمة الدول التركية (فيديو)

أنقرة، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "الوقوف إلى جانب كازاخستان الشقيقة في أوقاتها العصيبة، واجب يقع على عاتق منظمة الدول التركية".

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للأنباء ان ذلك جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة الدول التركية الذي عقد عبر تقنية فيديو كونفرنس.

وقال تشاووش أوغلو: "نقف إلى جانب كازاخستان ومستعدون لتسخير كافة إمكاناتنا لها، لأن كازاخستان تعد واحدة من أهم أعمدة المنظمة".

وأوضح أن منظمة الدول التركية تتابع تطورات الأحداث في كازاخستان ببالغ القلق، معربا عن تعازيه في ضحايا الأحداث المؤسفة وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما صرح تشاووش أوغلو أن السلام والاستقرار في كازاخستان مهمان بالنسبة لسلام المنظمة والعالم.

وتابع قائلا: "كازاخستان تمتلك القدرة والخبرة الكافيتين لتجاوز هذه الأزمة ومنظمة الدول التركية ستبذل ما بوسعها من أجل مساعدة كازاخستان في هذه المرحلة".

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2022/1/16418909835950554643.mp4