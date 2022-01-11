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    اقتصاد


    زيادة القاعدة النقدية

    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 يناير 17 مليارا و937.6 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 3 مليارات و658.5 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة القاعدة النقدية
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