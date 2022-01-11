زيادة القاعدة النقدية

باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 يناير 17 مليارا و937.6 مليون مانات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 3 مليارات و658.5 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.