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    ارتفاع النقد الأجنبي في البنك المركزي

    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    كشف البنك المركزي الأذربيجاني عن حجم احتياطي النقد الأجنبي له.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي لأول يناير كان 7 مليارات و75.4 مليون دولار وهذا المؤشر أكثر قدر 56.7 مليون دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.

     

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