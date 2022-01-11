ارتفاع النقد الأجنبي في البنك المركزي

باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

كشف البنك المركزي الأذربيجاني عن حجم احتياطي النقد الأجنبي له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي لأول يناير كان 7 مليارات و75.4 مليون دولار وهذا المؤشر أكثر قدر 56.7 مليون دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.