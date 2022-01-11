تحقيق مشروع "المصحف المخطوط" في تتارستان

باكو، 11 يناير (أذرتاج)

تبدأ إدارة مسلمي جمهورية تتارستان في الاتحاد الروسي تنفيذ مشروع المصحف المخطوط في 12 يناير، ذلك في إطار الاحتفاليات المكرسة لذكرى مرور 1100 عام على اعتناق شعوب بلغار الفولغا الإسلامَ رسميا.

سيقام الحفل الرسمي في مسجد "كول شريف" بكتابة السورة الأولى للقرآن الكريم بجمال الخط العربي. سيشارك في الحفل رجالات الدين الإسلامي في روسيا وممثلو السلطات المحلية وعلماء الدين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صحيفة "آرقومينتي إ فاكتي تتارستان" الروسية ان تنفيذ المشروع يؤدي الى إعداد مصحف مخطوط وإصدار نسخ منه. وهذا سيكون خطوة نحو إنعاش علم الخط العربي في روسيا.

أنشئت المصاحف المخطوطة في تركيا ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وباكستان وغيرها من البلدان.

سيكون منفذ المشروع الخطاط من قزان ارتور بيسارينكو طالب الخطاط المعروف مؤسس ومدير مركز الخط العربي والفنون الإسلامية "النمر المخطط".