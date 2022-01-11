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    جيهون بايراموف: أذربيجان وكازاخستان لديهما شراكة استراتيجية على المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف

    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ندعم جهود إعادة البلاد إلى التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية من اجل التطبيع السريع للوضع في كازاخستان ومواصلة الإصلاحات الشاملة لصالح الشعب الكازاخي والمنطقة بأسرها.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة ألفاها في اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة الدول التركية.

    وأشار الوزير إلى أن أذربيجان وكازاخستان لديهما شراكة استراتيجية رفيعة المستوى على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك داخل منظمة الدول التركية والمؤسسات ذات الصلة. كانت هذه العلاقات القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بمثابة الفكرة المهيمنة لتنفيذ عدد من المشاريع الإقليمية وعبر الإقليمية الهامة بفضل وجهات النظر المشتركة والحازمة لكلا البلدين.

    وأكد جيهون بايراموف أن أذربيجان ملتزمة بمزيد من تعميق هذه العلاقات التي ستساهم بشكل كبير ليس في مصلحة دولنا وشعوبنا فقط ولكن في الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة وخارجها.

    AZERTAG.AZ :جيهون بايراموف: أذربيجان وكازاخستان لديهما شراكة استراتيجية على المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف
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