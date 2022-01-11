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    سياسة


    استشهاد مجند اذربيجاني نتيجة عمل استفزازي ارميني

    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 11 يناير (أذرتاج)

    استشهد المجند الاذربيجاني نظروف اياز آذر اوغلو نتيجة العمل الاستفزازي الذي ارتكبته القوات المسلحة لأرمينيا في اتجاه محافظة كلبجار الواقعة في الحدود مع أرمينيا في ظهر اليوم 11 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على الجانب الأرميني واسكتت نقاط نيرانه.

    تحمل وزارة الدفاع الأذربيجانية القيادةَ العسكرية السياسية الارمينية كل المسئولية عن التصعيد.

    تعرب وزارة الدفاع عن مواساتها لأسرة الشهيد واقربائه سائلة الله تعالى السلوان والصبر لهم.

    AZERTAG.AZ :استشهاد مجند اذربيجاني نتيجة عمل استفزازي ارميني
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