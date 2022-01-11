أذربيجان: 673 إصابة و14 وفاة من كورونا في 11 يناير

باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 673 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 392 مصاب هذا المرض وتوفي 14 مصابا بالفيروس في 11 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 622 ألف و236 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 606 ألف و311 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و471 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و454 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و333 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و957 ألف و603 فحص طبي.