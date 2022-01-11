34 مليون يورو حجم استثمارات البنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء في 8 مشاريع في أذربيجان في العام الماضي

باكو، 11 يناير (أذرتاج)

بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء في 8 مشاريع في أذربيجان 34 مليون يورو في العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك ان محفظة البنك الاستثمارية لأذربيجان تشمل حاليا 34 مشروعا فاعلا، ويبلغ حجم الاستثمار الإجمالي 801 مليون يورو. 709 مليون يورو منها لمشاريع البنية التحتية و73 مليون يورو منها للصناعة والتجارة وأعمال الزراعة و20 مليون يورو من نصيب المؤسسات المالية.

يجب الذكر ان البنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء مول 178 مشروع بقيمة اجمالي بلغت 3.3 مليار يورو في أذربيجان حتى الآن.