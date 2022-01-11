أذربيجان: تطعيم نحو 33 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 11 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 32 ألفا و735 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و396 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و4 آلاف و124 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 25 ألفا و215 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و531 ألف و165 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و187 ألف و462 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و699 ألف و487 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و644 ألف و216 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.