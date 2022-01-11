بعثة تصديرية من داغستان الى أذربيجان

باكو، 11 يناير (أذرتاج)

تخطط بعثة تجارية من داغستان الى أذربيجان في الربع الأول من عام 2022.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا اعلن في لقاء بين الممثل التجاري الروسي في أذربيجان رسلان ميرسايابوف ومدير مركز دعم التصدير في داغستان رسلان عباسقولييف لدى مندوبية المركز الروسي للتصدير في أذربيجان. نوقشت في اللقاء جلب استثمارات اذربيجانية الى المشاريع الصناعية ومؤسسات البنية التحتية السياحية والى القطاع الزراعي.

تستعرض إمكانيات عرض المنتجات الداغستانية في باكو بمبادرة من الجانب الداغستاني.