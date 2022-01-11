افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قرية عرب في ماصالي – صور

عرب، ماصالي، 11 يناير، أذرتاج

افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد ماسيم قربانوف التذكاري المنقوش عليه صوره.

وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد قربانوف وزملاؤه المقاتلون ورئاسة قرية عرب ومحافظة ماصالي ومجتمع المحافظة وسكان القرية.

وزار المشاركون مدفن الشهيد قربانوف واهدوه ثواب الفاتحة.

يذكر أن الشهيد قربانوف شارك في المعارك الشرسة الدائرة من اجل تحرير جبرائيل وفضولي وزنكيلان وقبادلي حتى استشهاده 30 أكتوبر 2020م وقلد بوسامي "من اجل الوطن" و"لتحرير قبادلي" و"لتحرير جبرائيل" و"المقاتل الشجاع".