البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 12 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0164
أورو EUR 1 1.9333
دولار أسترالي AUD 1 1.227
روبل بيلاروس BYN 1 0.6597
ريال برازيلي BRL 1 0.305
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1096
كرون دنماركي DKK 1 0.2598
لاري جورجي GEL 1 0.5509
روبي هندي INR 1 0.023
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.3541
دينار الكويت KWD 1 5.6175
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4065
بيسو المكسيك MXN 1 0.0834
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0946
كرون النرويج NOK 1 0.1939
زلوتي بولندا PLN 1 0.426
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3806
دولار سنغافورة SGD 1 1.2585
ريال السعودية SAR 1 0.4529
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507
دولار تايوان TWD 1 0.0614
ليرة تركيا TRY 1 0.1235
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0615
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1544
كرون التشيك CZK 1 0.0792
يوان الصين CNY 1 0.2671
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3184
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5473
كرون السويد SEK 1 0.1883
فرنك سويسرا CHF 1 1.841
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1429
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.4733
بيسو تشيلي CLP 100 0.2051
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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