باكو، 12 يناير، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 يناير كانون الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0164 أورو EUR 1 1.9333 دولار أسترالي AUD 1 1.227 روبل بيلاروس BYN 1 0.6597 ريال برازيلي BRL 1 0.305 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1096 كرون دنماركي DKK 1 0.2598 لاري جورجي GEL 1 0.5509 روبي هندي INR 1 0.023 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218 دولار كندا CAD 1 1.3541 دينار الكويت KWD 1 5.6175 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4065 بيسو المكسيك MXN 1 0.0834 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0946 كرون النرويج NOK 1 0.1939 زلوتي بولندا PLN 1 0.426 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0229 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3806 دولار سنغافورة SGD 1 1.2585 ريال السعودية SAR 1 0.4529 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0614 ليرة تركيا TRY 1 0.1235 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0615 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1544 كرون التشيك CZK 1 0.0792 يوان الصين CNY 1 0.2671 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3184 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5473 كرون السويد SEK 1 0.1883 فرنك سويسرا CHF 1 1.841 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1429 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.4733 بيسو تشيلي CLP 100 0.2051 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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