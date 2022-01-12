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    سياسة


    وزارة الدفاع: جيش أذربيجان لم يستخدم أي سلاح جوي ومدفعي في كلبجار

    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]

    باكو، 12 يناير، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن الوضع ازداد توترا في اتجاه محافظة كلبجار في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا جراء استفزاز شنته قوات أرمينيا ابتداء من ظهر يوم 11 يناير الحالي.

    وأوضحت الوزارة أن وحدات جيش أذربيجان تنفذ فعاليات جوابية مماثلة بغية اسكات الجانب المقابل بدون استخدام أي سلاح جوي ومدفعي في الاتجاه المشار اليه.

    وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان في الوقت الحاضر.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: جيش أذربيجان لم يستخدم أي سلاح جوي ومدفعي في كلبجار
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