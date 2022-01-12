ممثلية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان تنظم تدريبا للصحفيين

باكو، 12 يناير (أذرتاج)

ستنظم ممثلية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان تدريبا لمدة يومين للصحفيين في موضوع "التثقيف الإعلامي والاخبار الكاذبة".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الممثلية الأوروبية ان التدريب المزمع تنظيمه في شاهداغ سيشرف عليه خبراء دوليون ومحليون.

يذكر ان آخر موعد لطلب المشاركة 18 يناير. يتمكن الصحفيون ذوي خبرة أقل من 3 سنوات في الصحافة والاعلام ومعرفة اللغة الإنجليزية. سيجرى التدريب باللغة الإنجليزية.