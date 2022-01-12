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    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ومساعدة نظيره الأمريكي في تصاعد حدة التوتر في كلبجار الحدودية

    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢١]

    باكو، 12 يناير، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية الليلة بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ومساعدة نظيره الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد.

    قالت الخارجية في بيان إن الطرفين تبادلا وجهات نظر حول الوضع الأمني الإقليمي.

    وتحدث الوزير جيهون بايراموف عن آخر تطورات المنطقة الموجودة بما فيه الخطوات التي تتخذ من جانب أذربيجان في تنفيذ البيانات الثلاثية.

    وابلغ الوزير بايراموف أن أرمينيا تواصل استفزازاتها عند الحدود بين البلدين ما أسفر عنه استشهاد جندي جيش أذربيجان في اتجاه كلبجار مشددا على أن المسؤولية عن هذا الاستفزاز تقع على عاتق قيادة أرمينيا العسكرية السياسية مباشرا.

    كما ناقش الجانبان خلال المكالمة الهاتفية سائر المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ومساعدة نظيره الأمريكي في تصاعد حدة التوتر في كلبجار الحدودية
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