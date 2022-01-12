النائب العام الاذربيجاني والوفد المرافق له يزور روسيا
AzerTAg.az
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٦]
باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
قام النائب العام لجمهورية أذربيجان كامران علييف والوفد المرافق له بزيارة الى موسكو للمشاركة في الأحداث المخصصة لذكرى مرور 300 عام على تأسيس مكتب المدعي العام في روسيا، وذلك تلبية لدعوة المدعي العام لروسيا الاتحادية إيغور كراسنوف.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة انه خلال الزيارة، ستعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لتطوير العلاقات التجارية والودية مع النيابات العامة ووكالات الملاحقة الجنائية الأخرى في عدد من البلدان والمنظمات الدولية.
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