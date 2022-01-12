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    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا

    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٥‎]

    تبيليسي، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 5596 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 973 ألف و909 شخص.

    إن 14311 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 919 الف و367 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا
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