وزارة الدفاع: شنت قوات أرمينيا الليلة استفزازات عند الحدود من جديد

باكو، 12 يناير، أذرتاج

استهدفت قوات أرمينيا خلال الفترة ما بين الساعة 23.20 يوم 11 يناير الى الساعة 05.10 يوم 12 يناير من مواقعها في منطقة يوخاري شورجا السكنية بمحافظة باسار كيجار على مواقع جيش أذربيجان في منطقتي زيليك ويئليجه بمحافظة كلبجار وكذلك من مواقعها في قريتي تشينارلي وموغانجيق بمحافظة شمشدّين على مواقع جيش أذربيجان في مناطق مونجوقلو وأق بولاق وقوشا وكوخانبي وأسريك جيرداخان بمحافظة طاووس باستخدام الأسلحة كبيرة العيار والرشاشات بفواصل.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن توتير أرمينيا الأوضاع على طول حدود الدولتين بدون سبب خاص وبانتهاك الالتزامات التي تعهدت بها بالبيانات الثلاثية ذات الصلة ليس سوى استفزازا عسكريا ومغامرة حربية.

وفي جميع الحالات ردت وحدات جيش أذربيجان على الجانب المقابل ردودا مماثلة ومناسبة.

ولا خسارة في صفوف جيش أذربيجان وبين المعدات العسكرية.

والأوضاع في الاتجاهات المشار اليها مستقرة نسبيا في الوقت الحاضر.

وظرف العملية تحت رقابة وحدات جيش أذربيجان.

ونظرا لاحتمال تكرر محاولات تصعيد حدة التوتر من جديد على طول حدود البلدين تصعيدا متعمدا شددت وحدات جيش أذربيجان نظام الخدمة للحماية والدفاع عن أمن أراضي البلد السيادية وحدوده.