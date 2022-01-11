الخارجية: قيادة أرمينيا العسكرية السياسية مسؤولة مباشرا عن توتير الأوضاع في المنطقة

باكو، 12 يناير، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بشأن الاستفزاز التالي الذي ارتكبته قوات أرمينيا في اتجاه محافظة كلبجار.

وقالت الخارجية في البيان إنه كما أبلغت وزارة الدفاع استشهد جندي جيش أذربيجان المدعو آياز بن آزر نزروف جراء الاستفزاز المرتكب من قبل قوات أرمينيا في اتجاه محافظة كلبجار من الحدود بين أذربيجان وأرمينيا 11 يناير عام 2022م.

وجاء فيه أننا ندين بشدة مواصلة أرمينيا استفزازاته العسكرية. وبدلا من اتخاذ خطوات ترمي الى تطبيع علاقات بين الدولتين قيادة أرمينيا العسكرية السياسية هي المسؤولة مباشرا عن تصعيد حدة التوتر في المنطقة بارتكاب الاستفزاز الدموي التالي عند حدود الدولة.

رحم الله شهيدنا.