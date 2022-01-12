صدور عدد جديد من صحيفة "صداقة" في العراق
AzerTAg.az
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
بغداد، 12 يناير (أذرتاج)
صدر عدد جديد من صحيفة "صداقة" لجمعية الصداقة العراقية الأذربيجانية العاملة في العراق.
أفادت وكالة أذرتاج ان الصحيفة تحتوي على مقالات عن اعلان عام 2022 "عام شوشا" بمرسوم رئاسي ومقال للقائم بالاعمال في السفارة الأذربيجانية في العراق نصير محمدوف عن يوبيل رئيس جمهورية أذربيجان والمؤتمر العلمي المكرس لذكرى مرور 880 عام على ميلاد الشاعر الاذربيجاني نظامي كنجوي في بغداد في ديسمبر عام 2021 ومقال فرهاد قاراشوف رئيس جمعية منتجي ومصدري فاكهة الرمان في أذربيجان عن وضع زراعة وإنتاج الرمان وغيرها من المقالات والمعلومات.
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