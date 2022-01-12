الرئيس إلهام علييف يرد على أسئلة القنوات التلفزيونية المحلية (فيديو)

باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تحدث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 12 يناير في حوار أجرته معه القنوات التلفزيونية المحلية.

أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة أجاب على أسئلة الصحفيين حول العمل المنجز في أذربيجان في المجالين الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2021 والعلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وأعمال إعادة البناء في الأراضي المحررة والسياسة الخارجية وقضايا أخرى.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2022/1/16419827626111957595.mp4