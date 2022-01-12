وزير الدفاع يلتقي القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية

باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية التي تتمركز مؤقتا في اراضي جمهورية أذربيجان الجنرال أندري فولكوف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا الظروف العملية في منطقة قاراباغ الاقتصادية حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت.

تم تقديم الجنرال أندري فولكوف من قبل رستم مرادوف.