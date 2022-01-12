طاووس تشيع جثمان شهيد الواجب الوطني – صور

بوزالقانلي، طاووس، 12 يناير، أذرتاج

شيعت أهالي قرية بوزالقانلي بمحافظة طاووس جثمان شهيد الواجب الوطني أياز بن آزر نزروف الذي استشهد خلال استفزازات ارتكبتها أرمينيا أخيرا عند حدود الدولة في محافظة كلبجار.

ابلغ مراسل أذرتاج أن مجتمع القرية والقرى المجاورة استقبل جثمان الشهيد نزروف الملفوف بعلم الدولة بمدخل القرية وشيعها نحو منزله لحفل وداع قبل أن دفنت بمقابر شهداء القرية اليوم.

وسلمت علم الدولة الى عائلته.