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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الدفاع الأذربيجاني والتركي

    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]

    باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    جرت اليوم في 12 يناير مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف ووزير الدفاع القومي التركي خلوصي أكار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان وزير الدفاع الوطني التركي أعرب عن تعازيه لاستشهاد جندينا جراء الاستفزازات التي ارتكبت من قبل القوات المسلحة الأرمينية في اتجاه منطقة كلبجر على الحدود الأذربيجانية الأرمنية في 11 يناير.

    وقال خلوصي أكار إن القوات المسلحة التركية كعادتها تقف إلى جانب أذربيجان في حرب الحقيقة.

     

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