وزير الطاقة الايراني: يمكننا زيادة امدادات الغاز الى أذربيجان

طهران، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

إيران مستعدة لزيادة حجم الغاز التركماني المنقول عبر أراضيها. إيران لديها بنية تحتية مناسبة لذلك.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير النفط الإيراني جواد أوجي.

وقال إنه وفقا للاتفاقية الموقعة بين إيران وأذربيجان وتركمانستان في عشق آباد في 28 نوفمبر من العام الماضي، يتم تسليم الغاز التركماني إلى أذربيجان عبر أراضي إيران. بحسب الاتفاقية، يتم نقل ملياري متر مكعب من الغاز سنويا عبر إيران إلى أذربيجان.

يمكن إيران زيادة حجم الغاز المنقول يوميا إلى 40 مليون متر مكعب.

ومن المقرر أن يزور رئيس تركمانستان إيران في الأيام المقبلة. كما من المتوقع أن تتم مناقشة هذا الموضوع خلال الزيارة.