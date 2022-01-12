حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال ديسمبر 597.1 ألف برميل

باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

بلغ حجم استخراج النفط اليومي (مع المكثفات) في أذربيجان خلال ديسمبر من العام الجاري 717.6 الف برميل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن الشهر شهد تصدير 597.1 ألف برميل من النفط الخام و120.5 ألف برميل من المكثفات.

يذكر أن القرار المتخذ في الاجتماع الـ22 لوزراء "أوبك +" نص على زيادة إنتاج النفط الخام اليومي في أذربيجان إلى 654 ألف برميل في نوفمبر والتزام الارتفاع إلى 7 آلاف برميل.

وفقا للقرار المتخذ في الاجتماع الثالث والعشرين للوزراء، سيرتفع إنتاج النفط الخام اليومي في أذربيجان بمقدار 7 آلاف برميل أخرى إلى 661 ألف برميل في يناير من عام 2022 وسيكون التزام الخفض 57 ألف برميل.