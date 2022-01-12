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    إحضار مليون و200 ألف جرعة من لقاح "كورونوفاك" الى أذربيجان

    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]

    باكو، 12 يناير (أذرتاج)

    سيتم إحضار مليون و200 ألف جرعة من لقاح "كورونوفاك" لشركة "صينوفاك" الصينية الى أذربيجان في يناير هذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته إدارة التسويق والعلاقات العامة لوكالة التأمين الطبي الالزامي.

    يشار الى ان أذربيجان تطبق لقاحات من "كورونوفاك" و"سبوتنيك و" و"فايزر" في التطعيم ضد فيروس كورونا 19.

    AZERTAG.AZ :إحضار مليون و200 ألف جرعة من لقاح "كورونوفاك" الى أذربيجان
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