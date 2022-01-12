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    أذربيجان: 645 إصابة و9 وفيات من كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]

    باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 645 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 577 مصاب هذا المرض وتوفي 9 مصابين بالفيروس في 12 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 622 ألف و881 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 606 ألف و888 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و480 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و513 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و746 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و968 ألف و349 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 645 إصابة و9 وفيات من كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
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