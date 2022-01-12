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    أذربيجان: تطعيم اكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 31 ألفا و455 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و885 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و768 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 24 ألفا و802 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و562 ألف و620 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و190 ألف و347 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و703 ألف و255 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و669 ألف و18 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
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