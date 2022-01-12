البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 13 يناير
AzerTAg.az
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 يناير / كانون الثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 13 يناير / كانون الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢٣]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠١]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك