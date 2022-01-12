قراباغ أغدام يعلن انهاء انتقال حارس المنتخب الجورجي

باكو، 12 يناير، أذرتاج

أعلن نادي قراباغ أغدام لكرة القدم عن انهائه انتقال حارس المنتخب الجورجي الشاب.

وقال النادي في بيان انه تعاقد مع الحارس الوطني لوكا قوقيشاشفيلي البالغ 22 عاما من العمر بالإعارة عن نادي ياجيلونيا البولندي بحلول نهاية الموسم الحالي بشرط حصول قراباغ على الحق في انتقال اللاعب بعد انتهاء فترة العقد معه.