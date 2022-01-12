  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 13 يناير

    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٧]

    باكو، 12 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 يناير / كانون الثاني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 13 يناير / كانون الثاني.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 13 يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 13 يناير
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 12 يناير
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
    34 مليون يورو حجم استثمارات البنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء في 8 مشاريع في أذربيجان في العام الماضي
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]
    ارتفاع النقد الأجنبي في البنك المركزي
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 13 يناير