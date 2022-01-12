تركيب مدرسة متوسطة جاهزة في قرية جبلية في قوبا – صور

شُودُوق، قوبا، 12 يناير، أذرتاج

قال رفأت حاجييف مدير فرع قوبا للتعليم والتربية إن اعمال تركيب مدرسة متوسطة جاهزة بسعة 40 تلميذا في قرية شُودُوق بمحافظة قوبا قد استكملت.

وأوضح حاجييف أن المدرسة المتوسطة الجاهزة ستسخر لأصحابها في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأضاف أن هذه هي المدرسة المتوسطة الجاهزة الـ26 المركبة على نطاق المحافظة.

يذكر أن قرية شودوق واقعة على الارتفاع الـ950 م من سطح البحر.