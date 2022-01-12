تركيب مدرسة متوسطة جاهزة في قرية جبلية في قوبا – صور
AzerTAg.az
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٩]
شُودُوق، قوبا، 12 يناير، أذرتاج
قال رفأت حاجييف مدير فرع قوبا للتعليم والتربية إن اعمال تركيب مدرسة متوسطة جاهزة بسعة 40 تلميذا في قرية شُودُوق بمحافظة قوبا قد استكملت.
وأوضح حاجييف أن المدرسة المتوسطة الجاهزة ستسخر لأصحابها في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأضاف أن هذه هي المدرسة المتوسطة الجاهزة الـ26 المركبة على نطاق المحافظة.
يذكر أن قرية شودوق واقعة على الارتفاع الـ950 م من سطح البحر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٧]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٩]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥٥]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٤٧]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠١]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٦]
١١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٢.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك