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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٤٩]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0165

    أورو EUR 1 1.9268

    دولار أسترالي AUD 1 1.2227

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6567

    ريال برازيلي BRL 1 0.3017

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1091

    كرون دنماركي DKK 1 0.259

    لاري جورجي GEL 1 0.5503

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

    دولار كندا CAD 1 1.3446

    دينار الكويت KWD 1 5.6172

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4046

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0834

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0948

    كرون النرويج NOK 1 0.1922

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4238

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0225

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3769

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2542

    ريال السعودية SAR 1 0.4529

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507

    دولار تايوان TWD 1 0.0614

    ليرة تركيا TRY 1 0.123

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0618

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.151

    كرون التشيك CZK 1 0.0789

    يوان الصين CNY 1 0.2667

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3092

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.548

    كرون السويد SEK 1 0.1874

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8473

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1416

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.468

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2051

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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