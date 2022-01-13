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    اقتصاد


    الرئيس الاذربيجاني: الصناعة غير النفطية زادت حوالي 20 %

    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١١:٣٢]

    باكو، 13 يناير (أذرتاج)

    عرضت لي مؤخرا نتائج العام الماضي. النتائج كما كانت متوقعة. سجل النمو الاقتصادي أكثر من 5 في المائة. وهذا مؤشر جيد، خاصة للبلد الذي خرج من الحرب. إنه لمن دواعي السرور ان اقتصادنا غير النفطي سجل نموا بنسبة 7.2 في المائة. وهذا يظهر ان كل خططنا المرتبطة بتنمية القطاع غير النفطي تتحقق في ارض الواقع.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في حوار أجرته معه القنوات التلفزيونية المحلية في 12 يناير.

    "فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي فيمكن القول ان الإنتاج الصناعي غير النفطي زاد حوالي 20 في المائة. اعتقد انه لعل هذا اعلى مؤشر على المستوى العالمي. لأن النمو الاقتصادي والصناعي الحقيقي ينعكس في هذا الرقم بالذات اذا لم نأخذ عامل النفط بعين الاعتبار"، - على حد قول الرئيس الاذربيجاني.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني: الصناعة غير النفطية زادت حوالي 20 %
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