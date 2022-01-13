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    سعر النفط الأذربيجاني تحقق الرقم القياسي في العام الجاري

    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٣]

    باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 88.45 دولار بعد ارتفاعه 1.57 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 88.19 دولار في 25 أكتوبر من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني تحقق الرقم القياسي في العام الجاري
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