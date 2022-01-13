  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: يجب أن نعرف أن اتفاقية سلام اية قد تكون قطعة ورقة لأرمينيا

    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في حديث صحفي أدلى به 12 يناير لعدد من القنوات المتلفزة المحلية إننا قد عرضنا عليهم جدول اعمال سلام وتقدمنا بمقترحات واضحة جدا بشأن إعادة ترسيم الحدود وإذا حصلت فبعدها إعادة تخطيط الحدود وكما تعرفون أن أرمينيا ما كانت ترد في المرحلة الأولى وما كانت تقول لا نعم ولا كلا. وذلك يدل مرة أخرى على أن قيادة أرمينيا خالية عن تصور واضح جلي بشأن المستقبل.

    وأضاف الرئيس علييف أن سياستنا واضحة سواء بشأن الحرب ام حل نزاع قراباغ السابق ام بشأن المستقبل موضحا اننا اقترحنا باعتراف كلا البلدين بوحدة أراضي بعضهما بعضا وبإطلاق اعمال إعادة ترسيم وتخطيط الحدود والاخذ بعملية فتح الاتصالات وبتوقيع اتفاقية سلام وأعني أن توقيع اتفاقية سلام ولو لا نملك ضمانا 100 في المائة له فإنه يخفض للحد الأدنى من احتمال خطر حرب على كل حال والحال أننا يجب أن نعرف كذلك أن اتفاقية سلام اية كانت قد تكون قطعة ورقة بالنسبة لأرمينيا أيضا.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: يجب أن نعرف أن اتفاقية سلام اية قد تكون قطعة ورقة لأرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
    الرئيس الأذربيجاني: ممر لاتشين تحت مراقبتنا، يمكننا إيقاف اية سيارة هناك ولا أحد يمنعنا
    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]
    الرئيس علييف: سنزيد من قدراتنا العسكرية سواء هل وقع على اتفاقية سلام أم لا
    اذا لا يريدون اتفاقية سلام طيب فلا يكون وسنرى ما يحدث
    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢١]
    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ومساعدة نظيره الأمريكي في تصاعد حدة التوتر في كلبجار الحدودية
    ١١.٠١.٢٠٢٢ [٢٠:١١]
    الخارجية: قيادة أرمينيا العسكرية السياسية مسؤولة مباشرا عن توتير الأوضاع في المنطقة
    الرئيس إلهام علييف: يجب أن نعرف أن اتفاقية سلام اية قد تكون قطعة ورقة لأرمينيا