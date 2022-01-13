الرئيس إلهام علييف: يجب أن نعرف أن اتفاقية سلام اية قد تكون قطعة ورقة لأرمينيا

باكو، 13 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديث صحفي أدلى به 12 يناير لعدد من القنوات المتلفزة المحلية إننا قد عرضنا عليهم جدول اعمال سلام وتقدمنا بمقترحات واضحة جدا بشأن إعادة ترسيم الحدود وإذا حصلت فبعدها إعادة تخطيط الحدود وكما تعرفون أن أرمينيا ما كانت ترد في المرحلة الأولى وما كانت تقول لا نعم ولا كلا. وذلك يدل مرة أخرى على أن قيادة أرمينيا خالية عن تصور واضح جلي بشأن المستقبل.

وأضاف الرئيس علييف أن سياستنا واضحة سواء بشأن الحرب ام حل نزاع قراباغ السابق ام بشأن المستقبل موضحا اننا اقترحنا باعتراف كلا البلدين بوحدة أراضي بعضهما بعضا وبإطلاق اعمال إعادة ترسيم وتخطيط الحدود والاخذ بعملية فتح الاتصالات وبتوقيع اتفاقية سلام وأعني أن توقيع اتفاقية سلام ولو لا نملك ضمانا 100 في المائة له فإنه يخفض للحد الأدنى من احتمال خطر حرب على كل حال والحال أننا يجب أن نعرف كذلك أن اتفاقية سلام اية كانت قد تكون قطعة ورقة بالنسبة لأرمينيا أيضا.