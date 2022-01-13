باكو، 13 يناير (أذرتاج) أقيم في 13 يناير حفل وضع حجر الأساس لمحطة خيزي – ابشيرون لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية 240 ميجاواط، التي تنشئها شركة "آكوا باور" للمملكة العربية السعودية. أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في الحفل. ألقى الرئيس إلهام علييف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود كلمتين في الحفل. وضع الرئيس إلهام علييف والأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود حجر الأساس للمحطة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل وضع حجر الأساس لمحطة خيزي – ابشيرون لطاقة الرياح

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