مؤتمر اتحاد وكالات الانباء العربية يختتم أعماله

باكو، 13 يناير (أذرتاج)

أقر مؤتمر الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) في ختام دورته 48 مساء امس في الرياض، مقترحا سعوديا للتعامل مع المنصات العالمية وطريقة تعاملها مع محتوى وكالات الأنباء العربية وتدخلها في حجب بعض ما تنشره الوكالات العربية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

كما أقر المؤتمر متابعة هذه القضية وإعداد مذكرة بهذا الصدد لرفعها لإدارة الإعلام بجامعة الدول العربية تمهيداً لرفعها لوزراء الاعلام العرب في الدورة 52 المقرر عقدها منتصف هذا العام، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "بترا" الأردنية للأنباء.

كما أقر ممثلو وكالات الأنباء العربية المشاركون في المؤتمر الذي عقد تحت شعار "دور وكالات الأنباء في التصدي للأخبار الزائفة"، تشكيل لجنة لتطوير الاتحاد وبما يتواكب مع التطورات في مجال الاعلام وتنفيذ النشاطات التي تقررها الجمعية العمومية كل عام برئاسة فلسطين وعضوية الامارات والأردن وقطر وليبيا ولبنان. وكانت أعمال المؤتمر بدأت أول أمس وشارك فيها بالإضافة الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وكالات أنباء الامارات، البحرين، السعودية، السودان، عُمان، الكويت، لبنان، العراق، موريتانيا، اليمن، قطر، فلسطين وليبيا.

واكد المؤتمر ضرورة التركيز على اقامة دورات متخصصة لتطوير الكفاءات الحالية ودورات اخرى تتعلق بكبار موظفي الوكالات لتمكينهم من التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، وقرر اقامة العديد من الورش التدريبية لمحرري ومصوري الوكالات الأعضاء.

واحتل مركز التدريب على صحافة وكالات الانباء التابع للاتحاد، ومقره في عمان/ الأردن، حيزا من النقاشات حيث تم اقرار اقامة العديد من الورش والدورات التدريبية في المركز. كما نوقشت مواضيع التعاون بين الاتحاد وادارة الاعلام بجامعة الدول العربية وضرورة التكثيف النوعي للتبادل الاخباري مع الدول والمؤسسات غير العربية، والمشاركة في اجتماعات المجلس الدولي لوكالات الانباء، وفي الكونغرس العالمي للميديا الذي سيعقد في ابو ظبي في تشرين الثاني المقبل بمبادرة من وكالة انباء الامارات.

كما أقر عقد ندوة حول مستقبل وكالات الانباء العربية، ومقومات الاستمرارية وتحديات الجودة والتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن لإعداد دراسة حول مستقبل وكالات الانباء الوطنية العربية. وصادق المؤتمر على توصيات وأحكام لجنة التحكيم الخاصة بجائزة أحسن تقرير وأحسن صورة، حيث فازت الصورة "الرسم بالضوء" التي التقطها المصور محمد الشريف من وكالة الانباء السعودية كأفضل صورة للعام 2021، كما دعا الى بحث تطوير الجائزة.

كما صادق على مواصلة العمل في العام المقبل بالملف الاقتصادي (النشرة الاقتصادية الموحدة)، الملف الثقافي، الملف الصحي، وتقارير الخدمة الاعلامية النسوية وبحث تطويرها.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد انتخبت وكالة الانباء السعودية رئيسا للدورة 48 للجمعية ووكالتي الامارات والكويت نائبين للرئيس، ووكالات انباء الأردن، البحرين، فلسطين وتونس اعضاء في هيئة الامانة العامة وأعيد انتخاب الدكتور فريد ايار الامين العام للاتحاد بالإجماع لفترة جديدة. وقرر المؤتمر عقد الدورة 49 للجمعية العمومية في مدينة ابوظبي بالتزامن مع انعقاد الكونغرس العالمي الذي سيعقد بين 15- 17 تشرين الثاني المقبل. وكان وزير الاعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي كرم في بداية المؤتمر ثلاثة من رؤساء الاتحاد السابقين هم الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح رئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الكويتية، عبد الله بن فهد الحسين رئيس وكالة الانباء السعودية، ومحمد بن مبارك العريمي مدير عام وكالة الانباء العمانية. كما كرم القصبي وزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول، تقديرا لدوره في مساندة الاتحاد ودعمه خلال توليه إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، واحتضان الوكالة مركز تدريب وكالات الانباء التابع للاتحاد، وتسلم الدرع التكريمي نيابة عنه مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق حجازين، حسبما أفادت وكالة "بترا" الأردنية للانباء.