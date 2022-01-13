الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة السعودي والوفد المرافق له

باكو، 13 يناير (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 13 يناير وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والوفد المرافق له.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس إلهام علييف رحب بوزير الطاقة السعودي والضيوف المرافقين له وطلب من الوزير نقل اطيب تحياته الى خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي وولي عهده.

واستذكر الرئيس إلهام علييف بكل امتنان لقاءاته مع قيادة المملكة العربية السعودية وكرم الضيافة التي لقيها اثناء زياراته اليها. اعرب الرئيس عن امتنانه على الدعم المستمر الذي قدمته المملكة العربية السعودية لاذربيجان في أيام احتلال جزء من أراضيها. نشيد بهذا الدعم ونصفه بالمؤشر على الاخوة الحقيقية والتضامن والتأييد الحقيقي. بالتأكيد فإن الشعب الاذربيجاني يشيد بمساعينا المشتركة في المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، الموجهة الى إعادة العدالة في تحرير أراضينا. إن تحرير أراضينا من الاحتلال خلق فرصة جديدة للبلد وتغيرا جيوسياسيا كبيرا في المنطقة. إن انتصارنا في الحرب القراباغية الثانية يفتح إمكانيات جديدة للتعاون الإقليمي، كذلك التعاون في مجال انتاج الطاقة الكهربائية ولاسيما الطاقة المتجددة.

كما قال الرئيس انه يطيب له وجود علاقات وثيقة بين الوزير الاذربيجاني والوزير السعودي ولقاءات جرت بينكما على صعيد "اوبيك +" والعلاقات الثنائية.

أعرب الرئيس عن اشادته بتحقيق الهدف لجلب مستثمرين وأبدى سروره لكون أحد هذه المستثمرين من أهم الشركات في العالم ومن البلد الشقيق.

من جانبه أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود عن امتنانه لزيارة أذربيجان وقال انه والوفد المرافق له عملوا بشكل نشط في باكو مشيرا الى ان التعاون سيشهد المزيد من التوسع. أعرب الوزير السعودي عن امله في ان يُقدَّم قريبا مشروع اتفاقية التعاون التي تشمل علاقات أوسع.

قال وزير الطاقة السعودي ان العلاقات تتطور بنجاح مؤكدا على أهمية حفل وضع حجر الأساس لمحطة "خيزي ابشيرون" لطاقة الرياح مشيرا الى ان اراء الطرفين تتطابق في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وغيرها من الجوانب.