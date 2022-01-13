أذربيجان تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للمعاقين

باكو، 13 يناير (أذرتاج)

ستنظم في الفترة ما بين 10-1 أكتوبر في باكو بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين برعاية اللجنة البارالمبية الوطنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة ان 25 بلدا ستشارك في بطولة العالم. من المقرر ان تنظم التصنيف الطبي للاعبين (اللاعبات) بمشاركة الأطباء الدوليين وندوات للحكام.

يذكر ان أذربيجان ستستضيف في عام 2022 مسابقتين دوليتين بمشاركة المكفوفين. في 9-7 نوفمبر ستنظم بطولة العالم في جودو المعاقين بباكو.