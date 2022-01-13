افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد في ماصالي – صور

أركيوان، ماصالي، 13 يناير، أذرتاج

افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد سنعان سيف الله يف التذكاري المنقوش عليه صوره.

وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد سيف الله يف وزملاؤه المقاتلون ورئاسة قصبة أركيووان والمحافظة ومجتمع المحافظة.

وزار المشاركون مدفن الشهيد سيف الله يف واهدوه ثواب الفاتحة.

يذكر أن الشهيد قربانوف شارك في المعارك الشرسة الدائرة من اجل تحرير جبرائيل وفضولي وزنكيلان وقبادلي حتى استشهاده 30 أكتوبر 2020م وقلد بوسامي "من اجل الوطن" و"لتحرير قبادلي" و"لتحرير جبرائيل" و"لتحرير زنكيلان" و"المقاتل الشجاع".