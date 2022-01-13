سوكار قامت بتغويز أكثر من 700 منطقة سكنية في جورجيا خلال 15 عاما ماضية

باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قامت شركة "سوكار جورجيا غاز" (SOCAR Georgia Gas) التي دخلت سوق الغاز الطبيعي في جورجيا في عام 2007، بتغويز 808 ألف منزل في الدولة المجاورة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة أنه منذ عام 2007 قامت الشركة بتغويز أكثر من 700 منزل في جورجيا ومدت أنابيب الغاز بطول 11 ألف كيلومتر. على الرغم من أن عملية التغويز في جورجيا يتم تمويلها بشكل رئيسي على حساب تمويل الدولة الجورجية، إلا أن شركة "سوكار" تستثمر أموالها في بناء خطوط أنابيب الغاز في المناطق ذات الكثافة السكانية الأذربيجانية.

يذكر أنه يعمل في الشركة أكثر من 2000 شخص بما في ذلك الأذربيجانيون.