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    الرئيس إلهام علييف: يدرك المستثمرون الأجانب جيدا أن كلامنا لا يقل قيمة عن توقيعنا

    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٠]

    باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    إن الإصلاحات التي تم إجراؤها في أذربيجان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في قطاع الطاقة ومناخ الاستثمار الرائع والتنمية الناجحة لبلدنا والاستقرار والسلام والأمن في بلدنا - كل هذه العوامل تلعب دورا مهما بالنسبة لكل مستثمر. حماية الاستثمارات الأجنبية في أذربيجان هي أعلى مستوى.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها في حفل وضع حجر الأساس لمحطة "خيزي – ابشيرون" لطاقة الرياح متحدثا عن مستثمر المشروع – شركة "آكوا باور" السعودية.

    أكد رئيس الدولة أن " المستثمرين الأجانب يدركون جيدا أن كلامنا لا يقل قيمة عن توقيعنا. تم تنفيذ "اتفاقية القرن" الموقعة في عام 1994 في قصر جولوستان الرائع هذا منذ سنوات عديدة ولم يتم تغيير كلمة واحدة أو حتى فاصلة في ذلك العقد. يتطابق موقفنا من جميع العقود الأخرى والاتفاقيات مع الشركات الأجنبية الكبيرة. لذلك، تم استثمار 10 مليارات دولار في أذربيجان. وهذا الاستثمار مستمر".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: يدرك المستثمرون الأجانب جيدا أن كلامنا لا يقل قيمة عن توقيعنا
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