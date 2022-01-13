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    اقتصاد


    الرئيس: الشركات العالمية حريصة على إمكانيات الطاقة المتجددة في أذربيجان

    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٢]

    باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    يعد إنشاء محطة "خيزي – ابشيرون" لطاقة الرياح مشروعا مهما جدا من نواح كثيرة. إن هذا نداء للمستثمرين المحتملين الآخرين لاتخاذ خطوات معينة دون إضاعة الوقت أيضا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة القاها في حفل وضع حجر الأساس لمحطة "خيزي – ابشيرون" لطاقة الرياح.

    أكد رئيس الدولة على الاهتمام الكبير بإمكانيات الطاقة المتجددة في أذربيجان من قبل أكبر الشركات في العالم وقال: "حاليا، تتفاوض وزارة الطاقة الأذربيجانية مع العديد من الشركات الرائدة في العالم وأكرر أن هذا مزيج من عوامل مختلفة. في العالم آراء إيجابية حول الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية والسياسة والإمكانات الصناعية القوية والاستقلال الاقتصادي وأمن الطاقة والموارد البشرية المدربة في بلدنا.

    وأعرب الرئيس عن ثقته في أن تنفيذ مشاريع استثمارية أخرى سيبدأ بعد افتتاح أكبر محطة للطاقة المتجددة سيتم بناؤها في بلادنا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس: الشركات العالمية حريصة على إمكانيات الطاقة المتجددة في أذربيجان
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