أذربيجان: 674 إصابة و10 وفيات من كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 674 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 509 مصاب هذا المرض وتوفي 10 مصابين بالفيروس في 13 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 623 ألف و555 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 607 ألف و397 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و490 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و668 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و386 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و978 ألف و735 فحص طبي.