أذربيجان: تطعيم نحو 30 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 13 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 29 ألفا و887 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و678 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و158 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 24 ألفا و51 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و592 ألف و507 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و193 ألف و25 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و706 ألف و413 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و693 ألف و69 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.