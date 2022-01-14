الرئيس الأذربيجاني: الدعم السعودي المستمر لأذربيجان مؤشر على الاخوة الحقيقية والتضامن

باكو، 14 يناير (أذرتاج)

اريد ان اعرب عن شكري على الدعم المستمر الذي قدمته المملكة العربية السعودية لأذربيجان في أيام احتلال جزء من أراضيها. نشيد بهذا الدعم ونصفه بأنه مؤشر على الاخوة الحقيقية والتضامن والتأييد الحقيقي.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في استقباله وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والوفد المرافق له.

أضاف الرئيس قائلا: "إن تحرير أراضينا من الاحتلال خلق فرصة جديدة للبلد وتغيرا جيوسياسيا كبيرا في المنطقة. إن انتصارنا في الحرب القراباغية الثانية يفتح إمكانيات جديدة للتعاون الإقليمي، كذلك التعاون في مجال انتاج الطاقة الكهربائية ولاسيما الطاقة المتجددة. تحدثت عن خططنا والامكانيات. اعتقد اننا نتطلع الى المستقبل عند تنفيذ هذا المشروع المهم للبنية التحتية، ويمكننا النظر في كيفية تنسيق مساعينا بأقصى درجة مستفيدين من قدراتنا العملاقة."